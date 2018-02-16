"Россети" представили в Сочи стратегию построения цифровой сети15 февраля в 15:51
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До 2030 года.
В Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума, торжественно открылась конгрессно-выставочная площадка "Территория Россетей". Она станет центром обсуждения перспектив и глобальных трендов развития современной "умной энергетики".
В ходе пленарной дискуссии генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский официально представил проект стратегии развития "цифрового" электросетевого комплекса в России до 2030 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".
Он подчеркнул, что проект стоимостью 1,3 триллиона рублей (в текущих ценах) самоокупаемый в течение 14 лет. А значит, не потребует дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, так как цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд положительных внутренних эффектов.
П.Ливинский отметил, что цифровизации сети – это не дань моде, а требование сегодняшнего дня, обусловленное в том числе распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Последние потребитель уже может устанавливать у себя и даже становиться производителем электроэнергии.
"В будущем большая сеть будет нужна только в мегаполисах и для крупного промышленного производства. Электросетевой комплекс должен быть к этому готов, необходимо повысить свою эффективность и отвечать всем будущим требованиям потребителя", - заявил топ-менеджер сетевой компании.
По словам П.Ливинского, цифровизация сети дает возможность группе "Россети" значительно улучшить производственные и финансово-экономические показатели, а, следовательно, стать более привлекательной для инвесторов и повысить капитализацию.
Для достижения поставленных целей важно решить несколько задач. В первую очередь получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку "интеллектуальных" приборов учета на границе балансовой принадлежности. Одновременно с этим дать старт производству в России современного оборудования, программного обеспечения и начать подготовку новых кадров, готовых к работе в цифровом электросетевом комплексе.
"Цифровизация даст эффект и будет успешна только в одном случае – при единовременной комплексной реализации, то есть не лоскутами, а единым проектом", - считает П.Ливинский.
Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко поддержал идею построения в стране "интеллектуальных" сетей. И отметил - ведомство готово совместно с "Россетями" работать над оценкой стоимости проекта и регуляторной базой для воплощения представленных планов в жизнь и развития отрасли в целом.
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Александр Старченко подчеркнул, что впервые видит предложение "Россетей", предусматривающее возврат инвестиций и самоокупаемость. "Это определенно шаг в правильном направлении. Уверен, что при реализации предложенной стратегии ее результаты приятно удивят всех, даже самих авторов", - уверен он.
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