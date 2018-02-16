О совместном развитии электросетевого комплекса региона.

15 февраля 2018 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи правительство Свердловской области и ОАО "МРСК Урала" (входит в ГК ПАО "Россети") заключили соглашение об использовании принципов проектного управления при реализации приоритетных задач в сфере электроэнергетики.

Подписи под документом поставили первый вице-губернатор Алексей Орлов и генеральный директор МРСК Урала Сергей Дрегваль. На церемонии присутствовали министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, а также заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг МРСК Урала Дмитрий Вялков.

Соглашение нацелено на улучшение инвестклимата региона за счет повышения уровня планирования перспективного развития электросетевого комплекса, обеспечения надежного электроснабжения потребителей, а также создания условий для внедрения лучших практик и технологий в сфере развития электроэнергетики.

Определены и ключевые межведомственные проекты эффективного социально-экономического развития региона. Среди них разработка и утверждение программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, создание системы ответственности сетевых организаций за несоблюдение индивидуальных показателей надежности и качества услуг по передаче электроэнергии, разработка и реализация плана мероприятий по решению вопросов, связанных со снижением потерь в электросетевом комплексе, внедрение информационной системы "Портал технологического присоединения".

"Соглашение нацелено на внедрение и развитие энергосберегающих технологий, на улучшение качества услуг и полномасштабное внедрение принципов проектного управления, направленное на реализацию целевых моделей, на снижение сроков подключения к сетям электроснабжения. В общем, это такие вещи, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в Свердловской области. Внедрение проектного управления губернатор Евгений Куйвашев назвал одним из условий успешной реализации программы "Пятилетка развития", которая призвана вывести наш регион в тройку лидеров в России. И конечно, такая форма командной работы требует включения не только органов государственной власти, муниципальных властей, но и предпринимательского сообщества. Мы с МРСК достаточно активно работаем, но соглашение станет дополнительным стимулом для нашего взаимодействия", – подчеркнул Алексей Орлов.

"Подписанное сегодня соглашение стало важным событием как для энергетической отрасли, так и для Свердловской области в целом. Реализация намеченных проектов позволит обеспечить растущие энергетические потребности промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий бизнеса, технопарков высоких технологий, а также населения Свердловской области", - отметил генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, важным проектом, вошедшим в соглашение, стало внедрение целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям". Одним из главных вопросов остается упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестпривлекательности как субъектов РФ в отдельности, так и всей страны в целом. В начале 2017 года правительством РФ были утверждены целевые модели, направленные на оптимизацию бизнес-процессов основных направлений деятельности, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Свердловское правительство и МРСК Урала продолжат совместную работу по таким направлениям, как развитие интерактивных сервисов, в том числе территориальных сетевых организаций и иных ресурсоснабжающих организаций, по сокращению сроков техприсоединения к электросетям путем сокращения процедур оформления необходимой документации и порядка выделения земельных участков с учетом дальнейшего обеспечения их инфраструктурой.