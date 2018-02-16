ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану природы миллиард рублей15 февраля в 17:03
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И снизил количество выбросов в атмосферу.
В 2017 году ЕВРАЗ НТМК потратил более миллиарда рублей на природохранные мероприятия. Благодаря этому количество загрязняющих атмосферу выбросов снизилось на 3,7 %, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
За 12 месяцев на нижнетагильском заводе отремонтировали аспирационные системы в крупных подразделениях. В том числе были обновлены пылегазоулавливающие установки на трех печь-ковшах конвертерного цеха.
Кроме того, на коксохимическом производстве запустили в работу модернизированную установку сухого тушения кокса (УСТК). Она собирает газы со свечей УСТК и использует их в качестве энергетических ресурсов в других подразделениях предприятия. Ожидается, что проект позволит в 2018 году снизить выбросы комбината на 20%.
ЕВРАЗ НТМК систематически работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Для этого на предприятии закрыты экологически вредные производства: мартеновский и обжимной цехи, устаревшие коксовые батареи.
Новое оборудование на всех производственных переделах устанавливается с учетом его воздействия на экологию. Сейчас комбинат готовится к задувке новой доменной печи, которая будет оборудована современными рукавными фильтрами.
Стоит отметить, что за 10 лет выбросы компании в атмосферу сократились на 15%.
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