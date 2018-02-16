Который построят к ЭКСПО-2025.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи была презентована концепции первого в стране "умного города" (smartcity), который планируют построить в уральской столице к всемирной выставке ЭКСПО-2025.

Согласно представленной информации, в уральской столице на площади около 555 гектаров разместятся выставочные павильоны стран-участниц (184 гектара) и жилые районы для посетителей и участников выставки (ЭКСПО-сити и ЭКСПО-деревня). После окончания выставки в них будут размещены научные, образовательные и культурные объекты. "Изюминкой" проекта станет монорельсовая дорога над прудом, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

При строительстве smartcity ставка будет сделана на "зеленые" технологии и возобновляемые источники энергии, в частности на солнечную энергетику и энергетику, основанную на использовании биомассы.

"Сети должны быть построены таким образом, чтобы регулировать нагрузку оптимально, в зависимости от структуры потребления, и стимулировать потребление таким образом, чтобы экономить энергию в течение дня, в течение длительного периода", – заявил на презентации вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Екатеринбург претендует на ЭКСПО-2025 наряду с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно пройдет выставка, будет решено в ходе голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.

В случае победы российской заявки, ЭКСПО будет проходить столице Урала с мая по ноябрь. В мероприятии примут участие более 140 стран. Темой выставки станут доступные инновации для будущих поколений.