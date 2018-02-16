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Уральские энергетики пополнили парк спецтехникиСегодня в 09:59

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Автовышками и "Трэколами".

В 2017 году ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") расширила парк спецтехники для обслуживания подстанций и линий электропередачи на территории Уральского и Приволжского федеральных округов. Закупленные 22 единицы автотехники российского производства позволят повысить оперативность и качество ремонтных и аварийных работ на энергообъектах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в числе "обнов" - три автогидроподъемника, с помощью которых можно ремонтировать ЛЭП на высоте до 45 метров. Три вездехода "Трэкол" обладают высокой проходимостью и теплоизоляцией. Они готовы работать на любой местности и при температуре от минус 40 до плюс 50.

На сегодня в уральском филиале ФСК ЕЭС для надежного функционирования подстанций и ЛЭП используется более 550 единиц авто- и спецтехники.

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