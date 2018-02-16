На примере крупнейшего угольного разреза в Евразии.

15 февраля 2018 года одним из центральных мероприятий Российского инвестиционного форума в Сочи стала сессия "Экологический образ будущего России: цели и перспективы". Представители бизнеса и власти обсудили обеспечение перехода страны к зеленой экономике и технологиям, дружественным окружающей среде. Среди приоритетных задач названы повышение эффективности системы обращения с промышленными и бытовыми отходами, а также ликвидация накопленного экологического вреда.

По официальным данным, в России ежегодно образуется порядка 5,5 миллиарда тонн отходов, 99% из них приходится на производства.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что государство осознает высокую актуальность проблемы: в январе была принята Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года.

Реализуя программы рационального природопользования и сокращения нагрузки на окружающую среду, бизнес предлагает свои решения. Одним из примеров служит проект ликвидации угольного разреза "Коркинский" в Челябинской области с использованием закладочного материала, который планируется производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината. Последний строит Русская медная компания. Параметры проекта представила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Для хранения большого объема вскрышных пород и хвостов обогатительных фабрик необходимы значительные земельные участки, что усиливает нагрузку на экологию. РМК намерена перерабатывать хвосты обогатительной фабрики ТГОКа в закладочный материал и с его помощью ликвидировать отработанную угольную выработку в Коркино - один из главных источников экологических проблем Южного Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Коркинский карьер - крупнейший в Евразии. Его глубина составляет около 500 метров, длина превышает 3 километра, а ширина - 2,5 километра. Эксплуатация разреза началась в 1934 году. Сейчас эндогенные пожары в выработке отравляют воздух в Коркино, Челябинске и других поселениях. Оползни разрушают дома и соцобъекты, расположенные практически на бортах разреза.

"Одна из главных тем, которая активно обсуждается на Форуме в Сочи в этом году, – повышение качества жизни населения. Поэтому бережное отношение к окружающей среде и снижение экологических рисков в долгосрочной перспективе становится ключевым приоритетом как для государства, так и для бизнеса. Мы были рады поделиться своим опытом решения этой задачи на примере проекта ликвидации отработанной угольной выработки в Коркино и продемонстрировать, как на отдельно взятой территории решается приоритетная государственная задача по ликвидации накопленного экологического ущерба", - отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.