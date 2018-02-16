"Уральские авиалинии" перевезли более 566 тысяч пассажировСегодня в 10:30
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В январе.
За первый месяц 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли 566 605 человек, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.
За январь самолеты авиакомпании совершили 4 234 рейса (+17%): 2375 – по России, 949 – по СНГ, 910 – за рубеж. Пассажирооборот составил 1,367 миллиарда пассажиро-километров, на четверть превысив показатель 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, показатель регулярности выполнения рейсов достиг 92,7% против 87,4% годом ранее.
Кроме того, по данным Airbus, по итогам 2016 года авиакомпания "Уральские авиалинии" стала лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства А320 среди российских перевозчиков. Средний показатель налета на воздушных судах этого семейства составил 11,49 часа в сутки, что демонстрирует высокую эффективность использования авиапарка.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года). География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 лайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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