РМК показала пути повышения эффективности корпоративных соцпрограммСегодня в 11:49
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На Российском инвестиционном форуме.
Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова приняла участие в дискуссии "Эффективный социальный менеджмент в регионах" в рамках Российского инвестиционного форума-2018 в Сочи.
Представители органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций обсудили инструменты качественного управления социальным развитием, повышения стандартов гражданского общества, формирования благоприятной социальной среды.
Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова рассказала об инструментах повышения эффективности корпоративной социальной ответственности, принятых в холдинге.
Первый - ориентация на конкретные нужды территорий при реализации социальных проектов. В Группу РМК входит 13 предприятий, которые затрагивают жизнь более 20 муниципалитетов. В каждом из них компания взаимодействует с главами администраций, руководителями предприятий и организаций, чтобы коллегиально определять проблемы, которые РМК может решить. В результате компания реализует более 1000 различных соцпроектов, отвечающих потребностям конкретных территорий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Второй - комплексное влияние на формирование благоприятной среды для жизни населения. РМК стремится охватить все сферы деятельности человека как через создание инфраструктуры (например, строительство спортивных объектов), так и через проведение мероприятий и поддержку талантливой молодежи.
"Примером эффективности нашего подхода служит город Карабаш в Челябинской области. Градообразующее предприятие "Карабашмедь" перешло под управление РМК в 2004 году. На тот момент город находился в глубоком кризисе с фактически утраченной инфраструктурой, отсутствием дорог, коммуникаций и сетей, сокращающимся населением. Сегодня в городе работает стабильное современное предприятие, РМК построила новый спортивный комплекс, доступный для всех горожан, провела капитальный ремонт детского сада, который фактически разрушался. Начато строительство современного торгово-развлекательного центра, идет проектирование дорог, газификация и отопление жилья. В результате город стал более привлекательным для жизни, и в него уже начинают переезжать семьи из соседних городов и регионов", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
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