Свои акции продал ВТБ.

Основатель и совладелец сети продуктовых розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Об этом сам предприниматель сообщил на Инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК. Сумма сделки составила 138 миллиардов рублей. Сейчас ее законность проверяет ФАС. После ее завершения у Галицкого останется пакет в 3% акций.

После сделки группа ВТБ становится крупнейшим акционером "Магнита". Основной претендент на пост гендиректора сети – председатель совета директоров Хачатур Помбухчан.

Стоит отметить, что продажа акций произошла на фоне падения прибыли компании. В январе акции "Магнита" упали на 5%, чистая прибыль сети в 2017 году снизилась на треть: 35,53 миллиарда рублей против 54,41 миллиарда годом ранее, передает "Уралинформбюро".

По словам Галицкого, причиной продажи акций стали разногласия между основателем и инвесторами.