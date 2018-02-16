Сергей Галицкий покидает пост главы "Магнита"Сегодня в 12:20
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Свои акции продал ВТБ.
Основатель и совладелец сети продуктовых розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Об этом сам предприниматель сообщил на Инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК. Сумма сделки составила 138 миллиардов рублей. Сейчас ее законность проверяет ФАС. После ее завершения у Галицкого останется пакет в 3% акций.
После сделки группа ВТБ становится крупнейшим акционером "Магнита". Основной претендент на пост гендиректора сети – председатель совета директоров Хачатур Помбухчан.
Стоит отметить, что продажа акций произошла на фоне падения прибыли компании. В январе акции "Магнита" упали на 5%, чистая прибыль сети в 2017 году снизилась на треть: 35,53 миллиарда рублей против 54,41 миллиарда годом ранее, передает "Уралинформбюро".
По словам Галицкого, причиной продажи акций стали разногласия между основателем и инвесторами.
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