×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сергей Галицкий покидает пост главы "Магнита"Сегодня в 12:20

  • Текст

Свои акции продал ВТБ.

Основатель и совладелец сети продуктовых розничных магазинов "Магнит" Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Об этом сам предприниматель сообщил на Инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК. Сумма сделки составила 138 миллиардов рублей. Сейчас ее законность проверяет ФАС. После ее завершения у Галицкого останется пакет в 3% акций.

После сделки группа ВТБ становится крупнейшим акционером "Магнита". Основной претендент на пост гендиректора сети – председатель совета директоров Хачатур Помбухчан.

Стоит отметить, что продажа акций произошла на фоне падения прибыли компании. В январе акции "Магнита" упали на 5%, чистая прибыль сети в 2017 году снизилась на треть: 35,53 миллиарда рублей против 54,41 миллиарда годом ранее, передает "Уралинформбюро".

По словам Галицкого, причиной продажи акций стали разногласия между основателем и инвесторами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×