РМК инвестировала в развитие Карабаша свыше 312 миллионов рублей16 февраля в 15:58
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За первый год реализации стратегической программы.
Русская медная компания (РМК) в 2017 году направила более 312 миллионов рублей на развитие социальной сферы Карабашского городского округа (Челябинская область), где работает предприятие "Карабашмедь" (входит в Группу РМК). Это более чем в 2,5 раза превышает расходы компании 2016 года.
Инвестиции осуществлены в рамках подписанного на Российском инвестиционном форуме-2017 в Сочи соглашения о стратегическом развитии муниципалитета. Тогда автографы под документом поставили президент РМК Всеволод Левин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Карабашского ГО Олег Буданов.
Цель соглашения, рассчитанного до 2021 года – создать комфортную городскую среду и повысить качество жизни в Карабаше. Объем инвестиций на условиях софинансирования со стороны компании и регионального бюджета превысит 3 миллиарда рублей.
Итоги первого года реализации соглашения на РИФ-2018 представила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Крупным проектом стало открытие спорткомплекса "Металлург", на строительство и оснащение которого ушло более 220 миллионов рублей. До 200 человек могут заниматься в крытых помещениях площадью 2 000 "квадратов", а также на стадионе площадью более 5 000 квадратных метров.
После капитального ремонта распахнули двери санаторий-профилакторий "Синегорье", школа искусств, коррекционная школа и детский дом.
В декабре 2017 года состоялась торжественная церемония начала строительства торгово-развлекательного центра общей площадью свыше 6 200 "квадратов". Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины продовольственных и промышленных товаров. Там же разместятся кинотеатр, фудкорт, многофункциональный центр, аптека, стоматология и банк.
Следующим этапом станет организация досуговых и рекреационных зон в центре города и строительство микрорайона "Золотая горка" площадью 13 гектаров. Квартиры в новых трехэтажках предусмотрены и для отдельных льготных категорий граждан.
"Прошедший год показал, что это соглашение работает. Это реальная история с точки зрения инвестиций РМК как социально ответственного бизнеса в территорию, где они присутствуют. Кроме того, РМК постоянно снижает нагрузку предприятия "Карабашмедь" на окружающую среду. Мы видим положительную динамику для жителей Карабаша и всей Челябинской области", - отметил глава Южного Урала Б.Дубровский.
Со своей стороны регион инвестирует в дорожное строительство и развитие коммунального хозяйства на этой территории. Готовится проект очистных сооружений, строятся планы по ликвидации бесхозного хвостохранилища.
"Стратегическая программа, которую мы реализуем совместно с руководством региона и муниципалитета, направлена на то, чтобы превратить Карабаш в современный и удобный для жизни город. В первую очередь мы стремимся выявить потребности города и удовлетворить "социальный запрос" - на возможности для занятий спортом, на комфортное медицинское обслуживание, на разнообразный интересный досуг. И за прошедший год нам уже удалось существенно продвинуться в этом направлении", - подчеркнула вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности А.Шабарова.
По словам главы Карабашского ГО О.Буданова, в муниципалитете произошло много позитивных изменений - и экологических, и социальных, и экономических. Город получил новый импульс к развитию. Существенно сократился отток населения.
"Наоборот, в Карабаш начинают приезжать квалифицированные специалисты, которые хотят здесь жить, работать, растить детей и помогать Карабашу развиваться", - подытожил он.
Стоит отметить, что на реализацию социальных программ в Карабаше с 2014 года РМК направила порядка 550 миллиона рублей.
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