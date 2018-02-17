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В аэропорту Челябинска построят новый внутренний терминал16 февраля в 15:40

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Начнут летом 2018 года.

Строительство нового терминала внутрироссийских рейсов в аэропорту Челябинска начнется летом 2018 года. Старые здания будут действовать до тех пор, пока первую очередь не запустят в эксплуатацию. Такое заявление сделал директор АО "Челябинское авиапредприятие" Юрий Коньков.

По его словам, новый внутрироссийский терминал будет представлять "абсолютно новое здание в новом месте". Расположится он слева от зала прилета внутренних авиалиний. Аэровокзал будет больше существующего: в нем найдется место для стоек самостоятельной регистрации на рейсы.

"После того, как мы переведем в новый аэровокзал все российские рейсы, начнется постепенный демонтаж существующих строений", – цитирует Конькова 74.ru.

Ожидается, что за полтора месяца проект первой очереди будет утвержден в Главгосэкспертизе. После этого начнутся поиски подрядчиков. Первый этап работ обойдется в 6,2 миллиарда рублей: 2,9 миллиарда выделит государство. Эти деньги уйдут на развитие аэродрома.

Строительство начнется летом 2018-го и завершится к саммиту ШОС в 2020 году. Стоит отметить, что к этому времени полностью достроить планируется лишь зал вылета внутренних авиалиний и часть аэродрома. Международный терминал откроет свои двери только в 2022 году, передает "Уралинформбюро".

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