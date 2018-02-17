Средний Урал поделился опытом повышения узнаваемости16 февраля в 17:08
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На РИФ-2018.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов презентовал опыт Среднего Урала по повышению узнаваемости и привлекательности региона для инвесторов на РИФ-2018 в Сочи.
По словам чиновника, важным для региона шагом в федеральную и международную повестку стал ИННОПРОМ, впервые прошедший в Екатеринбурге в 2010 году.
Сейчас мероприятие имеет статус главной промышленной выставки страны. Ежегодно ее посещает около 50 000 человек, не менее 600 компаний из 20 стран мира выступают в качестве экспонентов, около 90 государств направляют для участия в выставке свои делегации, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.
Первый заместитель губернатора напомнил, что в 2015 году страной-партнером выставки в Екатеринбурге стал Китай: для компаний Поднебесной специально были организованы визиты и переговоры на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях Среднего Урала.
Алексей Орлов подчеркнул, что регион не планирует останавливаться на достигнутом. По его словам, Екатеринбург в 2019 году должен стать местом проведения второго Глобального саммита производства и индустриализации. Планируется, что мероприятие пройдет в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" общей площадью около 40 000 квадратных метров. Его строительство начали в июле 2017 года.
Продюсер Тинатин Канделаки отметила "изюминку", привлекающую посетителей на ИННОПРОМ - в дни выставки в Екатеринбурге проводятся боксерские поединки со звездами мирового уровня.
"Американцы приехали на бокс, у них не было цели участвовать непосредственно в ИННОПРОМе. Но они его увидели и поразились, какой здесь шикарный форум", – подчеркнула она.
Алексей Орлов призвал всех поддержать российскую заявку на право проведения ЭКСПО-2025.
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