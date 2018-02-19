И менее влажной.

В России с весны ужесточатся требования к качеству поваренной соли. По новому ГОСТу, который вступает в силу с 1 марта 2018 года, производителям товара придется повысить долю содержащегося в ней хлорида натрия (придает продукту соленый вкус) - до 99,8% для сорта экстра и не менее 98,6% для высшего сорта. Существующий сейчас стандарт качества допускает содержание в соли этого компонента в объеме 99,7% и 98,4% соответственно, пишут "Известия".

Также по новому ГОСТу изготовителям продукта придется очищать соль от всяких примесей: ионов калия, магния, сульфатов, оксида железа и других. К примеру, содержание кальций-иона в продукте по ГОСТу будет составлять не более 0,01% от общего объема продукции. Тогда как существующий стандарт допускает наличие в ее составе максимум 0,02% этого элемента.

Еще одно нововведение - доля влаги в каменной соли высшего сорта в стандарте будет ограничена планкой в 0,15%. А объем нерастворимого в воде остатка по новому ГОСТу будет 0,01% (для сорта экстра) и 0,4% (для первого сорта).

Также новоиспеченный стандарт качества предписывает изготовителям соли использовать в составе продукта йодат калия, а не йодид. Последний стоит дешевле и испаряется из продукта через три месяца.

По мнению экспертов, новый ГОСТ обернется для производителей соли серьезными затратами. И хотя до 2021 года новый стандарт качества будет применяться к продукции лишь в тестовом режиме, соль может подорожать в цене примерно на 10%, передает "Уралинформбюро".