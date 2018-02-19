Отстаем от Татарстана, Крыма и Кубани.

Свердловская область попала в ТОП самых популярных туристических направлений России. В 2017 году Средний Урал посетили свыше 2,5 миллионов гостей из соседних регионов и зарубежья, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал ТурСтат.

Согласно данным портала, туристическая посещаемость Свердловской области составила порядка 5% от общероссийских показателей. Всего в 2017 году по России путешествовали 56,5 миллиона человек. Почти четверть из них пришлась на курорты Краснодарского края: Сочи, Анапу и Геленджик.

Также в десятку туристических "мекк" попали Москва, Подмосковье, Крым, Приморский край, Татарстан и регионы, входящие в "Золотое кольцо России": Владимирская и Ярославская области. Свердловская область заняла 10-е место в рейтинге. Кроме нее в ТОП-10 самых привлекательных для туристов регионов Урала попала также Тюменская область: ее в 2017 году посетили 2,8 миллиона человек.

Стоит отметить, что Екатеринбург в июле 2017 года занял 5-е место в рейтинге российских городов, где россияне хотели бы провести свой отпуск. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством Zoom Market в 19 городах Российской Федерации.

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