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Прокуратура не отдала нижнетагильские газопроводы в частные рукиСегодня в 11:48

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Депутаты проиграли в суде.

Свердловский областной суд поддержал решение нижнетагильской прокуратуры запретить приватизацию городских газопроводов низкого давления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что нижнетагильская гордума включила 932 объекта сетей газоснабжения общей протяженностью свыше 200 километров в Прогнозный план приватизации на 2017 год. Надзорное ведомство опротестовало это решение, поскольку газопроводы должны находиться в муниципальной собственности, и их приватизация является незаконной.

Решение надзорного ведомства поддержали председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. Он счел доводы протеста прокурора обоснованными. Тем не менее, народные избранники Нижнего Тагила отклонили протест прокуратуры.

За обжалованием надзорное ведомство обратилось в Ленинский райсуд Нижнего Тагила. Свердловский облсуд при рассмотрении апелляционной жалобы поддержал решение коллег.

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Нижнетагильской думе запретили приватизировать газопроводы

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