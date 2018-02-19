Афипский НПЗ начнет выпускать новый вид дизтопливаСегодня в 11:51
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Стандарта Евро-5.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Афипский НПЗ и администрация Краснодарского края подписали протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в рамках строительства на заводе установки гидроочистки дизельного топлива (ДТ).
Подписи под документом поставили губернатор региона Вениамин Кондратьев и генеральный директор Афипского НПЗ Евгений Петрухин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Согласно Протоколу завод подтвердил свои намерения завершить строительство установки гидроочистки дизельного топлива, которая позволит НПЗ выпускать новый вид продукта – дизельное топливо стандарта Евро-5. Производственная мощность технологического объекта составит 3,3 миллиона тонн в год.
Строительство установки гидроочистки ДТ проводится в рамках модернизации производственного комплекса предприятия и предусмотрено подписанным между ООО "Афипский НПЗ", Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной антимонопольной службой четырехсторонним соглашением.
В среднесрочной перспективе на заводе в ходе модернизации также появятся установки гидрокрекинга и первичной переработки нефти, новые очистные сооружения. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию дополнительный магистральный нефтепровод "Нововеличковская-Краснодар".
На финальном этапе модернизации на Афипском НПЗ планируется построить установку замедленного коксования производительностью 1,5 миллиона тонн в год.
По итогам строительства новых установок завод увеличит мощность переработки нефти с 6 до 9 миллиона тонн в год, а глубина переработки достигнет 93%.
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