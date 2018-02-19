Подтверждено сертификатами.

Система менеджмента качества ВСМПО постоянно совершенствуется. Только в 2017 году по специальным требованиям и методикам Nadcap прошли обследования ряд процессов термообработки, испытаний, неразрушающих методов контроля и химического травления. Все аудиторы отметили хорошую подготовку и высокую компетентность специалистов корпорации "ВСМПО-Ависма".

Впервые была получена аккредитация Nadcap по измерениям и измерительным системам. Это касается процессов контроля геометрии изделий при помощи стационарных и переносных измерительных машин. В ходе аудита системы контроля геометрии, которая работает на ВСМПО с конца 2016 года, несоответствий не обнаружено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Также в 2017 году началась работа по переходу на новую версию аэрокосмического стандарта AS/EN 9100, которая отличается от предшествующей тем, что любое планируемое действие должно начинаться с анализа рисков.

"Независимый сертификационный орган подтвердил действие сертификата AS/EN 9100, а это означает, что система менеджмента качества корпорации работает результативно, что констатируют и наши заказчики", - отметил директор по качеству Александр Кожуров.

Чтобы добиться хороших результатов при аудитах международными компаниями, на ВСМПО постоянно проводят внутренние аудиты и проверки, организован технический надзор.

"Наши специалисты, как правило, видят больше, чем сторонние. Причем и на те несоответствия, которые находим мы сами у себя, разрабатываются и внедряются корректирующие действия. А это один из инструментов постоянного совершенствования системы менеджмента качества", - делится А.Кожуров.

Все испытательные лаборатории ВСМПО подтвердили свою компетентность, участвуя в международной программе квалификационных перекрестных испытаний. Объем их работы можно оценить только по показателям лаборатории цеха №2, где за прошлый год было испытано 1 156 822 образца, проверено и откалибровано 62 628 средств измерений.

Кроме того, заказчики сертифицировали 125 шифров и выдали декларации соответствия на 9 типов продукции машиностроительного оборудования.