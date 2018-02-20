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"ВСМПО-Ависма" перевыполнила план на 2,7%Сегодня в 10:24

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В январе.

В январе 2018 года план по выпуску товарной продукции корпорацией "ВСМПО-Авима" был выполнен на 102,17%. Такую цифру озвучил на итоговом совещании руководителей структурных подразделений ВСМПО директор по производству Олег Рябов.

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, лучше других справились с задачей по изготовлению продукции и по комплектности цехи №№1, 20, 31, 37 и 38. Помехой металлургам не стали и длинные новогодние выходные.

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