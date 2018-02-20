Успевая сделать два дела вместо одного.

В цехе №37 ВСМПО завершился капитальный ремонт пресса-206, единственного изготавливающего продукцию роторного качества. подготовка к обновлению кузнечно-штампового агрегата началась еще полтора года назад. На все работы было отведено только 14 суток, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

За это время нужно было заменить три рабочих цилиндра и схему их крепления. Параллельно провели ревизию и ремонт манипуляторов пресса, восстановили рельсовый путь и перекрытия каналов, а также полы на участке.

За время простоя пресса-206 на участке насосно-аккумуляторной станции цеха №37 успели смонтировать новый кран грузоподъемностью 10 тонн.

На земле смонтировали проходные галереи, рабочие площадки, кабельные подвесы и другое, сократив время сборки на высоте. Затем с помощью специально заказанного автокрана Liebherr грузоподъемностью 55 тонн собранную конструкцию подняли наверх и установили над участком насосно-аккумуляторной станции. После чего начался монтаж электрической начинки агрегата.

"Частотное управление нового крана обеспечит его более плавный пуск, разгон и торможение, что повысит безопасность работ. Плюсом к этому современная модель позволяет экономить электроэнергию", – рассказал заместитель начальника кузнечно-штампового цеха Евгений Закиров.

Грузоподъемным механизмом нового поколения можно управлять как из кабины крана, так и с земли - при помощи пульта радиоуправления. Поэтому персонал пройдет обучение основам радиоуправления грузоподъемными механизмами, получив дополнительную специальность.