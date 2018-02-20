На ВСМПО времени зря не теряютСегодня в 13:32
- Текст
Успевая сделать два дела вместо одного.
В цехе №37 ВСМПО завершился капитальный ремонт пресса-206, единственного изготавливающего продукцию роторного качества. подготовка к обновлению кузнечно-штампового агрегата началась еще полтора года назад. На все работы было отведено только 14 суток, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
За это время нужно было заменить три рабочих цилиндра и схему их крепления. Параллельно провели ревизию и ремонт манипуляторов пресса, восстановили рельсовый путь и перекрытия каналов, а также полы на участке.
За время простоя пресса-206 на участке насосно-аккумуляторной станции цеха №37 успели смонтировать новый кран грузоподъемностью 10 тонн.
На земле смонтировали проходные галереи, рабочие площадки, кабельные подвесы и другое, сократив время сборки на высоте. Затем с помощью специально заказанного автокрана Liebherr грузоподъемностью 55 тонн собранную конструкцию подняли наверх и установили над участком насосно-аккумуляторной станции. После чего начался монтаж электрической начинки агрегата.
"Частотное управление нового крана обеспечит его более плавный пуск, разгон и торможение, что повысит безопасность работ. Плюсом к этому современная модель позволяет экономить электроэнергию", – рассказал заместитель начальника кузнечно-штампового цеха Евгений Закиров.
Грузоподъемным механизмом нового поколения можно управлять как из кабины крана, так и с земли - при помощи пульта радиоуправления. Поэтому персонал пройдет обучение основам радиоуправления грузоподъемными механизмами, получив дополнительную специальность.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:30
Экс-командир войсковой части ЦВО схлопотал срок за растрату 193 миллионов
Принимал невыполненные работы.Сегодня в 17:19
Ревизоры проверили уровень безопасности в доме на Пионеров
После взрыва газовых баллонов.Сегодня в 17:19
Уральцы полетят в Париж и Рим
Прямыми рейсами.Сегодня в 17:04
1 апреля - кто ему поверит: Минтруд собрался повысить пенсии
На 2,9%.Сегодня в 16:55
Челябинский педофил-рецидивист проведет 16 лет за решеткой
Надругался над 7-летним мальчиком.Сегодня в 16:50
Екатеринбургские депутаты раскритиковали "налог на дождь"
Для строительства ливневки в ВИЗ-Правобережном.Сегодня в 16:37
Под Екатеринбургом горит пилорама
Площадь пожара 1 000 "квадратов".Сегодня в 16:31
Открытие авиасообщения с Египтом отложили из-за низкого спроса
На апрель.Сегодня в 16:06
Задолжавший банкам миллионы курганец инсценировал собственную смерть
Ради страховки.Сегодня в 16:00
Глава свердловского избиркома заступился за денежный конкурс для УИК
И ответил на претензии штаба Навального.Сегодня в 15:49
Рухнувшие на ребенка ворота на Среднем Урале довели до "уголовки"
Девочке раздробило череп.Сегодня в 15:41
Онлайн-продажи пива и медовухи стартуют через год
За водкой и коньяком придется побегать.Сегодня в 15:24
Якоб добавил горобразу Екатеринбурга новых задач
Справятся ли?Сегодня в 15:22
В Кольцово проходят антитеррористические учения
В преддверии ЧМ-2018.Сегодня в 15:20
Ущерб от взрыва в доме на Пионеров составил почти 3 миллиона рублей
ЧП произошло в конце января.
Главные новости
- Сегодня в 16:50Екатеринбургские депутаты раскритиковали "налог на дождь"
- Сегодня в 15:22В Кольцово проходят антитеррористические учения
- Сегодня в 13:09Члены СовФеда прибыли в Екатеринбург обсуждать последствия ЧМ-2018
- Сегодня в 12:18Свердловчан повезут на выборы президента специальными автобусами
- Сегодня в 11:45Хоккейные ворота раздробили череп 7-летней свердловчанке
Аналитика
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.
Сатка проголосует втемную
Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.