Туринск останется без ветлаборатории19 февраля в 16:08
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Ее пустят с молотка.
Фонд имущества Свердловской области (структура МУГИСО) выставил на торги помещения Ирбитской зональной ветлаборатории в городе Туринске. Общая стоимость недвижимости, которую собираются пустить с молотка, составляет 4,1 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на сайт Фонда.
Имущество лаборатории будет продано 22 марта двумя лотами. Самый крупный включает в себя административно-производственное здание, виварий, гараж и склад. Второй лот — производственное здание ветлаборатории с пристроем общей площадью 30 квадратных метров — выставляется на торги всего за 10,5 тысячи рублей. Судя по аукционной документации, большинство торгуемых помещений находится в аварийном состоянии.
Особенно не повезло в этом смысле помещению самой лаборатории. Оно изношено местами на 80%, кладка стен разрушена, перекрытия и полы сгнили, электропроводка в здании неисправна. При этом сами здания не очень старые: большинство их них построено в 70-х годах прошлого века.
Судя по данным ЕГРЮЛ, Ирбитская ветлаборатория специализируется на исследованиях инфекционных заболеваний человека и животных, а также генно-инженерных модифицированных организмов. Учредителем предприятия является правительство Свердловской области.
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