×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туринск останется без ветлаборатории19 февраля в 16:08

  • Текст

Ее пустят с молотка.

Фонд имущества Свердловской области (структура МУГИСО) выставил на торги помещения Ирбитской зональной ветлаборатории в городе Туринске. Общая стоимость недвижимости, которую собираются пустить с молотка, составляет 4,1 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на сайт Фонда.

Имущество лаборатории будет продано 22 марта двумя лотами. Самый крупный включает в себя административно-производственное здание, виварий, гараж и склад. Второй лот — производственное здание ветлаборатории с пристроем общей площадью 30 квадратных метров — выставляется на торги всего за 10,5 тысячи рублей. Судя по аукционной документации, большинство торгуемых помещений находится в аварийном состоянии.

Особенно не повезло в этом смысле помещению самой лаборатории. Оно изношено местами на 80%, кладка стен разрушена, перекрытия и полы сгнили, электропроводка в здании неисправна. При этом сами здания не очень старые: большинство их них построено в 70-х годах прошлого века.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Ирбитская ветлаборатория специализируется на исследованиях инфекционных заболеваний человека и животных, а также генно-инженерных модифицированных организмов. Учредителем предприятия является правительство Свердловской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×