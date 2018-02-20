Ее пустят с молотка.

Фонд имущества Свердловской области (структура МУГИСО) выставил на торги помещения Ирбитской зональной ветлаборатории в городе Туринске. Общая стоимость недвижимости, которую собираются пустить с молотка, составляет 4,1 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на сайт Фонда.

Имущество лаборатории будет продано 22 марта двумя лотами. Самый крупный включает в себя административно-производственное здание, виварий, гараж и склад. Второй лот — производственное здание ветлаборатории с пристроем общей площадью 30 квадратных метров — выставляется на торги всего за 10,5 тысячи рублей. Судя по аукционной документации, большинство торгуемых помещений находится в аварийном состоянии.

Особенно не повезло в этом смысле помещению самой лаборатории. Оно изношено местами на 80%, кладка стен разрушена, перекрытия и полы сгнили, электропроводка в здании неисправна. При этом сами здания не очень старые: большинство их них построено в 70-х годах прошлого века.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Ирбитская ветлаборатория специализируется на исследованиях инфекционных заболеваний человека и животных, а также генно-инженерных модифицированных организмов. Учредителем предприятия является правительство Свердловской области.