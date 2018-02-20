Оставшиеся без скота алапаевцы получат еще 1,4 миллиона рублей19 февраля в 19:05
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Из облказны.
В прошлом году алапаевцам на ликвидацию 29 голов зараженного туберкулезом крупного рогатого скота из областной казны было выделено 937,7 тысячи рублей. Деньги на счета владельцев частных подворий были перечислены 19 декабря. Помимо этого фермеры получили 190 тысяч рублей за сданное на глубокую термическую переработку мясо, сообщили "Уралинформбюро" в областном министерстве АПК.
Позже департаментом ветеринарии региона в Алапаевском районе были выявлены еще 30 голов крупного рогатого скота, зараженных туберкулезом. На ликвидацию опасных животных и выплату единовременной помощи фермерам из резервного фонда областного правительства были выделены еще 1,4 миллиона рублей. Средства выплатят в феврале 2018 года. Также частники получат 217,3 тысячи рублей за сданное на глубокую термическую переработку мясо.
Помощь в размере 42 миллионов была выделена и оставшемуся без скота из-за вспышки туберкулеза СХПК "Путиловский". В настоящее время министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области вносятся необходимые изменения в нормативно-правовые акты для предоставления хозяйству субсидий в размере до 90% стоимости строительства новых объектов молочного животноводства, приобретения оборудования и крупного рогатого скота.
"Для возобновления хозяйственной деятельности "Путиловскому" необходимо будет возвести новые животноводческие помещения, так как прежние непригодны для дальнейшей эксплуатации. Сейчас ведутся работы по оформлению земельного участка, предназначенного для строительства новой фермы на 400 голов с доильным блоком. Ведет проектно-изыскательские работы по строительству фермы и готовит необходимые документы ООО "Строительная компания "Трансфер", - отметили в министерстве.
Вспышку опасного инфекционного заболевания среди коров обнаружили в середине октября 2017 года в ходе плановой диагностики на животноводческих фермах, расположенных в селе Останино и деревнях Верхний Яр и Бучина. Был объявлен режим ЧС. 8 ноября свердловский Россельхознадзор подтвердил наличие туберкулеза у крупного рогатого скота в Алапаевском районе.
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