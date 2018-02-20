С 1 марта.

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о проведении второго этапа амнистии капиталов. Он начнется с 1 марта этого года и продлится до 28 февраля 2019-го. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законам, граждане смогут без каких-либо санкций задекларировать свое имущество, находящееся за рубежом.

Также под амнистию попадут счета в иностранных банках, если они были открыты до 1 января 2018 года.

От уплаты налогов будут освобождены любые доходы, полученные физлицом при ликвидации контролируемой иностранной компании (КИК), если она будет закрыта до 1 марта 2019 года.

Стоит отметить, что первый этап налоговой амнистии продлился с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года, передает "Уралинформбюро".