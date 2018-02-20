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"Транснефть–Сибирь" расширит производство ТРМЗСегодня в 11:49

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Построив новый цех, склады и инфраструктуру.

АО "Транснефть – Сибирь" завершило проектно-изыскательские работы по расширению производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, согласно проекту на предприятии появится новый сборочно-сварочный цех, складской комплекс и объекты инфраструктуры.

Начать строительно-монтажные работы планируется во II квартале 2018 года, а ввести объект в эксплуатацию – в IV квартале 2019-го. Выпуск серийной продукции – очистных сооружений, оборудования для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специальных приспособлений для использования объектов трубопроводного транспорта – начнется с 2020 года.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным оборудованием с числовым программным управлением: там установят машину термической резки листа, аппарат лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины и роботизированный сварочный комплекс.

Кроме того, в цехе поставят комплекс сборочно-сварочных столов на рельсовой основе, которые позволят создавать узлы и изделия различных геометрически сложных конфигураций.

Новый производственный комплекс позволит повысить объемы производства металлоконструкций, а также увеличить производительность труда.

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