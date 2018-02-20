От продажи муниципальных зданий.

Мэрия Екатеринбурга задумала внести в список муниципальной недвижимости, запланированной к продаже на аукционе в 2018 году, еще четыре объекта. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 20 февраля на заседании гордумской комиссии по муниципальной собственности.

По словам заместителя начальника ДУМИ Владимира Захарова, список приватизируемой недвижимости пополнится помещениями, расположенными на первых этажах зданий по улицам Ильича,9, Ломоносова, 16 и Кировградской, 35. Все эти объекты находятся на Уралмаше. Стартовая стоимость трех лотов в сумме превышает 35 миллионов рублей.

Кроме того, выставить на торги по стартовой цене 9 миллионов рублей также планируется здание по адресу ул. Ферганская, 22. Согласно Яндекс-карте, это здание числится за Екатеринбургской школой-интернатом для детей, нуждающихся в длительном лечении. Тот же адрес и у общеобразовательной школы № 87.

Речь, возможно, идет об этом корпусе (помечено красным цветом). Фото: Яндекс-карта.

Однако приватизационные планы мэрии касаются не этих помещений, а некоего "свободного от аренды" помещения с пристроем, расположенного на землях обслуживания транспорта. Как пояснили в пресс-службе гордумы, речь идет, скорее всего, об участке, ранее использовавшемся под парковку, и стоящем по соседству хозкорпусе.

Стоит отметить, что данные объекты — не единственные, которые муниципалитет собирается продать в текущем году. В конце января в "аукционный" список попали помещения, расположенные на улицах Победы, 11, 8 Марта, 177 и на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти.

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