×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бюджет Екатеринбурга ждет прибавка в 44 миллионаСегодня в 14:52

  • Текст

От продажи муниципальных зданий.

Мэрия Екатеринбурга задумала внести в список муниципальной недвижимости, запланированной к продаже на аукционе в 2018 году, еще четыре объекта. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 20 февраля на заседании гордумской комиссии по муниципальной собственности.

По словам заместителя начальника ДУМИ Владимира Захарова, список приватизируемой недвижимости пополнится помещениями, расположенными на первых этажах зданий по улицам Ильича,9, Ломоносова, 16 и Кировградской, 35. Все эти объекты находятся на Уралмаше. Стартовая стоимость трех лотов в сумме превышает 35 миллионов рублей.

Кроме того, выставить на торги по стартовой цене 9 миллионов рублей также планируется здание по адресу ул. Ферганская, 22. Согласно Яндекс-карте, это здание числится за Екатеринбургской школой-интернатом для детей, нуждающихся в длительном лечении. Тот же адрес и у общеобразовательной школы № 87.

Речь, возможно, идет об этом корпусе (помечено красным цветом). Фото: Яндекс-карта.

Однако приватизационные планы мэрии касаются не этих помещений, а некоего "свободного от аренды" помещения с пристроем, расположенного на землях обслуживания транспорта. Как пояснили в пресс-службе гордумы, речь идет, скорее всего, об участке, ранее использовавшемся под парковку, и стоящем по соседству хозкорпусе.

Стоит отметить, что данные объекты — не единственные, которые муниципалитет собирается продать в текущем году. В конце января в "аукционный" список попали помещения, расположенные на улицах Победы, 11, 8 Марта, 177 и на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти.

Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга решила продать прачечную

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×