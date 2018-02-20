Мэрия напомнит о революционном прошлом ЕкатеринбургаСегодня в 13:45
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Установив табличку на площади 1905 года.
Мэрия Екатеринбурга направит в 2018 году на сохранение объектов культурного наследия свыше 30 миллионов рублей - в том числе и на монтаж информационных табличек, рассказывающих об истории этих памятников. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 20 февраля на заседании гордумской комиссии по муниципальной собственности
Какие именно памятники истории и архитектуры муниципалитет собирается за эти деньги привести в порядок, пока неизвестно. При этом начальник ДУМИ Николай Герасимов подробно отчитался перед депутатами о капремонте ОКН в минувшем году. По словам чиновника, бюджет Екатеринбурга выделил на эти цели рекордную сумму — 58 миллионов рублей.
Это позволило вернуть к жизни 16 объектов культурного наследия. Среди них, в частности, дом Петровых (улица Февральской революции, 11а) и дом Кудрина (улица Розы Люксембург, 18). Эти объекты удалось не только отремонтировать, но и приспособить под современное использование: теперь на их площадях располагаются офис отряда "Каравелла" и музей наивного искусства.
Также в списке отремонтированных памятников оказались дом Метенкова, глазная лечебница Миславского, усадьба Блохиных, усадьба Казанцевых, дом камнереза Трапезникова, а также здания в стиле конструктивизм, стоящие на улице Малышева.
Кроме того, городская казна собирается выделить 13,2 миллиона рублей на разработку научно-проектной документации и проведение историко-культурной экспертизы по зданию фабрики-кухни УЗТМ на бульваре Культуры. Этот объект сегодня находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
В ходе заседания комиссии депутаты затронули тему информационных табличек на памятниках истории. По новым правилам они должны содержать не только название объекта, но и его категорию (местного, регионального или федерального значения), связанное с этим зданием историческое событие, даты изменений, внесенных в конструкцию здания за его историю, а также регистрационный номер.
По словам директора Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонида Генина, такие таблички установлены уже по 198 адресам. Однако в 2018 году планируется уточнить название ряда объектов, так как на некоторых домах неправильно указаны инициалы живших там исторических личностей и события, связанные с этими объектами.
В частности, предполагается установить соответствующую табличку рядом с площадью 1905 года. По мнению представителей горадминистрации, информационный щит на площади должен содержать сведения о революционном прошлом этой территории. Однако многие депутаты считают, что уместнее будет упомянуть в табличке о кафедральном соборе, стоявшем там до революции 1917 года и взорванном большевиками в 30-х годах прошлого века.
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