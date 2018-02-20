За год.

В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат получил 599,3 миллиона рублей от внедренных на предприятии рационализаторских предложений. Это на 2,5% больше, чем в 2016 году: тогда экономический эффект составил 584,5 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", наибольший вклад в достигнутую экономию – 356,3 миллиона рублей – внесло прокатное производство.

Всего в 2017 году экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 5665 идей. По сравнению с 2016 годом доля одобренных к внедрению предложений существенно увеличилась: с 57,4% до 63,9%.

Сумма выплат для авторов и тех, кто содействовал внедрению рацпредложений, составила 23,5 миллиона рублей.

Наиболее активными в деле рационализации стали представители горно-обогатительного производства, сотрудники доменного цеха, производства толстолистового проката. Также участвовали в развитии предприятия сотрудники листопрокатных цехов №8 и №11, научно-технического центра, управления логистики и ряд подразделений главного энергетика: цех водоснабжения, кислородный цех и паровоздуходувная электростанция.

Стоит отметить, что руководство ММК рассматривает изобретательство и рационализаторство как одну из основ развития персонала предприятия, достижения компанией конкурентных преимуществ, повышения ее эффективности с целью укрепления лидирующих позиций комбината в металлургической отрасли.