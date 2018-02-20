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Онлайн-продажи пива и медовухи стартуют через годСегодня в 15:41

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За водкой и коньяком придется побегать.

Старт онлайн-продаж алкоголя в России отложили на год - до января 2019-го. Доработанная версия законопроекта Минфина размещена на портале правовой информации, пишет РБК.

Планируется, что с 1 января 2019 года через Интернет можно будет купить вина и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. Другие вина, а также весь крепкий алкоголь будут продаваться в Интернете только с начала 2020-го.

Стоит отметить, что против онлайн-продаж алкоголя выступает Минздрав. Специалисты ведомства опасаются, что при легализации дистанционной продажи спиртного есть риск нарушения уже установленных запретов: продаж в ночное время и несовершеннолетним, передает "Уралинформбюро".

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