Екатеринбургские депутаты раскритиковали "налог на дождь"20 февраля в 16:50
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Для строительства ливневки в ВИЗ-Правобережном.
Сети дождевой канализации для застройки микрорайона ВИЗ-Правобережный могут быть построены за счет новых тарифов на подключение застройщиков. Такое предложение выдвинули представители мэрии Екатеринбурга 20 февраля на заседании гордумской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, сообщает "Уралинформбюро".
Как известно, район правого берега Верх-Исетского пруда зарезервирован для строительства ЭКСПО-парка, который вырастет там в случае, если Екатеринбург выиграет конкурс на право проведения всемирной выставки 2025 года. Часть территории при этом займет "ЭКСПО-деревня" на 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Кроме того, между улицей Татищева и набережной Верх-Исетского пруда компания "Астра" намерена возвести жилой квартал с домами от 6 до 30 этажей, паркингами и детским садом на 120 мест.
Сегодня этот участок практически не освоен. В частности, там нет сетей дождевой канализации, посетовала в ходе заседания комиссии председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова. Ближайшие сети проходят по улицам Татищева, Крауля и Лоцмановых.
Район испытывает также нехватку очистных сооружений. В отдаленной перспективе предполагается построить их на полуостровах ВИЗ-пруда: Большом и Малом Конном. Но реализация этого проекта начнется не ранее 2020 года. Другой вариант решения проблемы - прокладка единого дождевого коллектора с выходом в Верх-Исетский пруд в районе заводской плотины.
Но пока ни на федеральном, ни на областном уровне нет программ по строительству таких сетей, а за счет горбюджета проект воплотить нереально, считает замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов.
Поэтому вся надежда на инвестиционную программу с новыми тарифами подключения новостроек. На разработку этой программы уже выделено 7 миллионов рублей, заказано техническое обследование существующих сетей канализации, пояснила Тамара Благодаткова.
А вот расчетом тарифов на транспортировку сточных вод займется подрядчик, который выиграет муниципальный конкурс, который намечен на март. Представители мэрии надеются, что в нем примет участие Уральский государственный экономический университет, у которого уже есть опыт подобной работы.
Далеко не все члены комиссии восприняли этот план с воодушевлением. Так, депутат Алексей Бородин опасается, что плата за подключение вызовет большую инвестиционную нагрузку на объекты, строящиеся под ЭКСПО-2025. Однако Евгений Архипов заверил, что стоимость подключения будет невысокой и на рыночную цену квадратного метра не повлияет.
Депутат Виктор Ананьев считает, что, прежде чем рассчитывать новый тариф, следует потратить бюджетные миллионы на ревизию и корректировку существующей схемы канализации. Иначе может возникнуть парадоксальная ситуация, когда застройщики платят за сети, ведущие в никуда, так как строительство очистных сооружений в ближайшее время не планируется.
А коллега Ананьева, метростроевец Юрий Дозорец назвал предлагаемый тариф "налогом на дождь". В итоге члены комиссии решили принять информацию мэрии к сведению.
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