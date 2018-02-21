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Роспотребнадзор оштрафовал 7 жадных екатеринбургских гостиниц20 февраля в 18:53

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Взвинтивших цены на дни ЧМ-2018.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей оштрафовала владельцев семи гостиниц в Екатеринбурге: ООО "Максим Отель-Урал" (гостиница "Максим"), ООО "Хотел Девелопмент Компани" ("Хаятт Ридженси Екатеринбург"), ООО "Гостинично-развлекательный комплекс "Евразия" ("Рамада"), ООО "Луна" ("Луна"), ООО "Авторская гостиница" (Live), ООО "Гамаюн" ("Дворец свадеб") и ООО "Ричмонд" (GrandHall).

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, отельеры выставили на бронирование в период ЧМ-2018 номера с более высокими ценами, чем установило правительство РФ.

Ранее Федеральное агентство по туризму опубликовало список из 69 жадных гостиниц, завышающих стоимость номеров в период проведения чемпионата мира по футболу. Больше всего отельеров-нарушителей Ростуризм "выловил" в Санкт-Петербурге (26), Краснодарском крае (12) и Москве (9).

Ранее по теме:
Ростуризм нашел семь жадных отельеров в Екатеринбурге

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