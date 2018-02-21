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Антипинский НПЗ увеличил производственные показатели на 7%Сегодня в 09:26

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В январе 2018 года.

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), по итогам работы в январе текущего года увеличил все производственные показатели в среднем на 7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, объем выпуска светлых нефтепродуктов в январе 2018 года составил 342 000 тонн, что на 7% больше, чем в 2017 году (318 000 тонн). Производство дизельного топлива стандарта качества Евро-5 увеличилось на 8%: с 214 000 тонн до 231 000 тонн.

Также на 7% увеличился выпуск прямогонного бензина: со 103 000 тонн до 110 000 тонн. Производство серы в январе 2018 года увеличилось на 3%: 2 300 тонн против 2 200 тонн в прошлом году.

В отчетный период на заводе выпущено 37 300 тонн кокса (31 700 тонн в прошлом году) и 1 900 тонн сжиженных углеводородных газов (1 500 тонн в январе 2017 года).

Всего в январе 2018 года предприятие переработало 615 000 тонн сырья, тогда как в аналогичный период 2017-го – 614 000 тонн.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.

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