На строящейся установке производства высокооктановых бензинов.

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), успешно завершил монтаж змеевиков, с помощью которых будет осуществляться нагрев сырья секции платформинга на установке производства высокооктановых бензинов (КУПВБ).

Змеевики входят в комплекс оборудования печи и необходимы для нагрева газосырьевой смеси перед подачей в реакторы. Доведение сырья до определенной температуры является обязательным условием процесса риформинга – в частности, повышения октанового числа производимых бензинов, что позволяет добиться максимальных показателей качества продукции.

Для монтажа крупногабаритного оборудования был использован подъемный кран грузоподъемностью 300 тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Строительно-монтажные работы по установке змеевиков были проведены генподрядной организацией ООО "Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ" в течение 12 дней.

В настоящее время осуществляется подготовка к монтажу последнего крупногабаритного оборудования КУПВБ – печной трубы и модулей конвекции печи. Запуск установки в промышленную эксплуатацию и начало производства собственных бензинов стандарта Евро-5 на Антипинском НПЗ начнутся со II квартала 2018 года.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.