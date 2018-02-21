×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Антипинском НПЗ завершили монтаж змеевиковСегодня в 13:04

  • Текст

На строящейся установке производства высокооктановых бензинов.

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), успешно завершил монтаж змеевиков, с помощью которых будет осуществляться нагрев сырья секции платформинга на установке производства высокооктановых бензинов (КУПВБ).

Змеевики входят в комплекс оборудования печи и необходимы для нагрева газосырьевой смеси перед подачей в реакторы. Доведение сырья до определенной температуры является обязательным условием процесса риформинга – в частности, повышения октанового числа производимых бензинов, что позволяет добиться максимальных показателей качества продукции.

Для монтажа крупногабаритного оборудования был использован подъемный кран грузоподъемностью 300 тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Строительно-монтажные работы по установке змеевиков были проведены генподрядной организацией ООО "Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ" в течение 12 дней.

В настоящее время осуществляется подготовка к монтажу последнего крупногабаритного оборудования КУПВБ – печной трубы и модулей конвекции печи. Запуск установки в промышленную эксплуатацию и начало производства собственных бензинов стандарта Евро-5 на Антипинском НПЗ начнутся со II квартала 2018 года.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×