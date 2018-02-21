С помощью безотзывных вкладов.

Весной в Госдуму РФ внесут законопроект о безотзывном вкладе, который, согласно задумке, позволит россиянам легче получать ипотечные кредиты и погашать их.

По словам председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на безотзывном вкладе люди накапливают первоначальный взнос, а затем берут в этом же банке ипотечный кредит.

"Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач", — цитирует Аксакова RT.

При таких условиях, подчеркнул депутат, ставка по ипотечному кредиту может снизиться на 1-2%.

Авторы идеи планируют добиться возможности пополнения безотзывного вклада за счет маткапитала. По словам председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой, таким образом можно будет приблизить время, когда молодая семья сможет приобрести жилье, передает "Уралинформбюро".

Безотзывным называется такой вклад, деньги с которого нельзя частично или полностью снять до определенного в договоре срока. Сейчас граждане могут закрыть все депозиты в любое время.