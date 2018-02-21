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В Первоуральске возобновилось возведение "Оптимиста" Сегодня в 12:44

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САИЖК получило на работы разрешение.

На строительной площадке ЖК "Оптимист" в Первоуральске после долгого перерыва начаты работы. Достраивает жилой комплекс Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК).

САИЖК получило разрешение на строительство, необходимое для завершения работ. "Агентством была проведена кропотливая работа с пайщиками по заключению дополнительных соглашений, чтобы перехватить функцию застройщика и завершить строительство дома. Альтернативный путь предполагал длительную процедуру банкротства "БЗСКСтройИнвест" и затягивание строительства еще на несколько лет", - рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Дом, в котором квартиры приобретали в основном бюджетники и пенсионеры, ООО "БЗСКСтройИнвест" начало строить летом 2015 года. Дольщики должны были получить свои квартиры летом нынешнего года. Но в 2016 году средства у застройщика закончились, и стройка встала. По оценке экспертов САИЖК, возведена только пятая часть конструкций.

Чтобы помочь достройке "Оптимиста", в октябре 2017 года областное правительство приобрело 200 миллионов обыкновенных акций САИЖК общей номинальной стоимостью в 200 миллионов рублей. На эти деньги новый инвестор собирается завершить строительство многострадального долгостроя. Сдать дом губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил в третьем квартале 2019 года. При этом количество квартир останется прежним, не будут сокращены и их площади. Кроме того, первоуральцам, внесшим полную сумму по договорам долевого участия, не придется доплачивать.

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