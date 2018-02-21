Среди свиней.

Нарушение ветеринарных и санитарных правил стало причиной появления африканской чумы на территории свинокомплекса села Шорохово. Распространителем смертельной заразы явилось само ООО "Комплекс", сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Вадим Шульц.

В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась, передает "Уралинформбюро". Введенные в Тюменской области ограничительные меры сняты на всей территории, за исключением Исетского района. В последнем профилактические мероприятия продлятся до июня. Фермерам района запрещено ввозить и вывозить мясо.

Очаг африканской чумы среди свиней был выявлен в ООО "Комплекс", расположенном в селе Шорохово Исетского района, 10 ноября 2017 года. После этого в муниципалитете был введен особый режим. Из-за разгула заразы в хозяйстве было уничтожено 16 000 свиней. Было ликвидировано и все свиное поголовье в личных подворьях, расположенных в радиусе пяти километров от Шорохово.

Также вспышка африканской чумы среди свиней была зафиксирована в Челябинской и Курганской областях.

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