Выплаты могут превышать 150 миллионов рублей.

АО "АльфаСтрахование" выпускает на российский рынок новый полис "АльфаCyber". Он защищает компании от кибер-рисков и позволяет минимизировать финансовые и информационные проблемы.

Договор страхования "АльфаCyber" может быть заключен как от всех, так и от некоторых видов киберопасности. При этом клиент может выбрать один из стандартных пакетов или составить свой собственный с учетом особенностей бизнеса и индивидуальных потребностей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, базовый пакет полиса покрывает риски утраты и искажения данных, программ, разглашения персональных данных и включает расследование и диагностику кибератаки.

Кроме стандартного пакета существуют также "Базовый+" и "Расширенный". К любому из них можно будет добавить риски технических сбоев IT-систем и ошибок персонала, которые привели к таким сбоям, а также повреждение и уничтожение компьютерного и производственного оборудования, вред жизни и здоровью.

По словам главы управления страхования финансовых рисков компании Андрея Макаренцева, "АльфаСтрахование" оценивает риск кибератак самостоятельно, а также привлекая независимых экспертов.

"Кибер-угроза может исходить как от хакеров-любителей, ищущих пути самовыражения, так и от подготовленных, хорошо финансируемых противников. Атаки могут затрагивать определенный сектор рынка, ряд связанных предприятий или конкретную компанию с целью кражи коммерческой тайны, персональных данных, бизнес-планов, новых разработок для узкой аудитории или широкого круга потенциальных покупателей", – отметил он.

Стоимость страхования определяется индивидуально в зависимости от набора рисков, страховой суммы и франшизы, а также рода деятельности страхователя и результатов оценки рискозащищенности. Страховая сумма начинается от 5 миллионов рублей и может превышать 150 миллионов. Полис, при этом, стоит от 25 000 до 750 000 рублей в год.