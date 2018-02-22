Парк авиакомпании flydubai пополнится 7 новыми самолетами21 февраля в 17:50
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Среди них - Boeing 737 MAX 9.
Авиакомпания flydubai анонсировала запуск 10 новых направлений в Европе, по которым начнет летать в течение первых шести месяцев 2018 года.
"Стратегия компании по открытию рейсов по направлениям, ранее испытывавшим дефицит в прямом авиасообщении с Дубаем, а также открытие новых прямых рейсов гарантируют flydubai хорошее позиционирование на 2018 год", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Также стало известно, что парк авиакомпании в этом году пополнится семью новыми самолетами, в том числе Boeing 737 MAX 9. Они придут на смену четырем выбывшим из флота бортам.
Стоит отметить, что по итогам 2017 года авиакомпания перевезла 10,9 миллиона пассажиров (+5,5%). Оборот flydubai составил 5,5 миллиарда дирхамов (1,5 миллиарда долларов США) - на 9,2% больше, чем годом ранее. Прибыль авиаперевозчика при этом составила 37,3 миллиона дирхамов (10,1 миллиона долларов США).
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