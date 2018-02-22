Екатеринбургский дворец культуры снесут ради высотокСегодня в 14:57
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Если его не выкупит мэрия.
Жители Химмаша открыто выступили против планов компании AVS Group снести старейший в микрорайоне дворец культуры на улице Грибоедова, 13, а на его месте построить жилье. Об этом они рассказали корреспонденту "Уралинформбюро" во время митинга, состоявшегося 22 февраля у мэрии Екатеринбурга.
ДК "Химмаш" построен в 1965 году и к настоящему моменту требует серьезного капремонта. Как пояснила жительница микрорайона Оксана Захватошина, изначально предполагалась именно реконструкция здания с сохранением всех 25 кружков и секций, которые сегодня работают на территории ДК. Однако на днях представители застройщика (он же собственник здания и земельного участка) сообщили родителям воспитанников ДК, что планы изменились: дворец будет снесен, а на его месте появятся два высотных жилых дома со встроенными помещениями для кружков.
"Мы видели проект, там не предусмотрено ни зрительного зала со сценой, ни балетных классов, — возмущается Оксана. — А в секциях ДК занимается 700 человек, и не только хореографией, но и вокалом, тхэквондо, волейболом".
При этом застройщик в беседе с гражданами не уточнил, кто дал разрешение на снос — областной Минстрой или горадминистрация. "Мы направили запрос Молокову (Андрей Молоков, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – прим. ред.), и если получим ответ, что город такого разрешения не давал, обратимся уже в областное министерство", — пообещал участник митинга Михаил Лебедев.
Родители юных талантов Химмаша просят президента Путина защитить дворец от сноса. Фото: Тимур Насибуллин.
"Уралинформбюро" не удалось получить подтверждения этих сведений непосредственно у руководства AVS Group: представители компании отказались от комментариев, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу.
Ситуация осложняется тем, что формально здание ДК с 2002 года принадлежит AVS Group, а до этого находилось на балансе федерального Министерства атомной энергетики. По словам депутата Екатеринбургской гордумы Анатолия Шарапова, несколько лет назад собственник даже согласился на выкуп здания муниципалитетом — в обмен на другие площадки для строительства. Однако в итоге "площадки на обмен" так и не были согласованы.
"Я так понимаю, здание старое, коммуникации плохие, и пожарные имеют много вопросов к техническому состоянию объекта, — предположил Шарапов. — Наверное, из-за этого возник план сноса ДК и постройки на его месте жилья".
Руководители мэрии на словах разделяют тревоги химмашевцев. Более того, глава городского департамента архитектуры Андрей Молоков подтвердил, что изначально речь шла только о реконструкции, правда, с возможным строительством неких дополнительных объемов под торговую, общественную либо жилую функцию.
"По проекту межевания эта земля предназначена под размещение дворца культуры, и, насколько нам известно, никаких законных решений по сносу здания не выносилось", — заверил чиновник. Но, по данным публичной кадастровой карты, данный участок относится к категории земель, где разрешается строить жилые дома разных типов и подземные автостоянки.
Нет ясности и в том, куда переедут кружки и секции, если ДК все же снесут. По словам Анатолия Шарапова, предложенные для переезда помещения не соответствуют нуждам выселяемых кружков ни по площадям, ни по формату. "У нас там пять общеобразовательных школ, но они полностью забиты, — сообщил депутат. — На улице Инженерной, правда, есть Школа рабочей молодежи, но там классы не приспособлены под дополнительное образование, а само здание — аварийное".
Единственным реальным выходом из образовавшегося клинча Шарапов видит выкуп ДК в муниципальную либо областную собственность. Правда, по его мнению, 10 лет назад это можно было сделать куда дешевле. Сегодня цена вопроса превышает 500 миллионов рублей — сумму, которую горбюджет просто не потянет. "Тут нужны дополнительные областные и федеральные вливания", — считает Шарапов.
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