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Уральская ФСК ЕЭС завершила технологическое присоединение нового блока Пермской ГРЭССегодня в 14:42

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Увеличив ее мощность.

ФСК ЕЭС на Урале завершила работы по технологическому присоединению нового четвертого энергоблока Пермской ГРЭС, обеспечив возможность выдачи дополнительной электроэнергии в уральскую энергосистему. Установленная мощность ГРЭС после ввода составила 3363 МВт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В результате Пермская ГРЭС вошла в число пяти крупнейших теплоэлектростанций России, позволив Пермскому краю увеличить экспорт электроэнергии в соседние регионы – Свердловскую и Кировскую области, Удмуртию и Башкирию.

В рамках реализации схемы выдачи мощности проведены работы на двух линиях 220 кВ "Пермская ГРЭС – Соболи 1, 2" с ответвлениями на подстанцию "Искра" и "Пермская ГРЭС – Владимирская 1, 2". Кроме того, на подстанции 220 кВ "Соболи" дополнительно установлены комплекты противоаварийной автоматики, а на подстанции 220 кВ "Искра" заменены электромеханические защиты на микропроцессорные. Они более современны, многофункциональны и имеют больший срок эксплуатации.

Также до Пермской ГРЭС отходит линия 500 кВ от подстанции 500 кВ "Калино", являющаяся частью схемы выдачи мощности электростанции. Для выдачи мощности нового энергоблока – 800 МВт специалистами филиала ФСК ЕЭС были проведены переустройство и модернизация воздушной линии.

Стоит отметить, что общие инвестиции в проект составили примерно 294 миллиона рублей.

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