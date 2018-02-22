В Екатеринбурге.

Имущество одного из строительных управлений Министерства обороны РФ выставлено на торги в Екатеринбурге. На сей раз с молотка пойдет недвижимость, принадлежащая ФГУП "Строительное Управление Уральского военного округа Министерства обороны РФ", которое является дочерним предприятием Волжско-Уральского строительного управления Минобороны России, сообщает "Уралинформбюро".

В списке лотов - кабельные линии, оргтехника, станки, солевые резервуары, котельная, а также ливневая канализация и участки автодороги, проходящей по территории промплощадки управления на Сибирском тракте. Общая стоимость торгуемого имущества составляет 12,6 миллиона рублей.

Впрочем, потенциально вырученные от продажи деньги - лишь малая часть общей задолженности управления, из-за которой оно попало под процедуру банкротства. Как следует из протокола собрания кредиторов от 31 января 2018 года, только Управлению ФНС России по Свердловской области военные строители задолжали свыше 191 миллиона рублей.

Торги назначены на 24 апреля. Это будет уже двенадцатая попытка распродать имущество должника. Большая часть ранее объявленных аукционов в итоге была признана несостоявшимися из-за отсутствия участников. Однако в ходе торгов 2015-2016 годов все же удалось найти покупателей на некоторые объекты, находившиеся на балансе управления. Среди них: клуб-столовая, общежитие, несколько производственных цехов, электроподстанция, депо и склад, расположенные на улице Испытателей.

Стоит отметить, что Уральский военный округ как штатная единица Вооруженных Сил РФ был упразднен в 2001 году. Сегодня в Екатеринбурге расположен штаб Центрального военного округа, объединяющего 29 субъектов Российской Федерации.