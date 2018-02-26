×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Триумф" и "Прометей" добрались до Нижнего НовгородаСегодня в 08:19

  • Текст

На очереди Екатеринбург?

Производство зенитно-ракетных комплексов С-400 ("Триумф") и С-500 ("Прометей") началось на Нижегородском машиностроительном заводе, созданном по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По словам чиновника, аналогичный завод построен также в Кирове. "На Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем — это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу", - сказал Рогозин в беседе с "Коммерсантом".

Согласно звучавшей ранее информации, проект по производству С-400 и С-500 предполагает появление третьего ориентированного на это предприятия. Инсайдеры не исключают, что он будет построен в Екатеринбурге.

С-400 и С-500 – зенитные ракетные системы большой и средней дальности. Первая была принята на вооружение в 2007 году, вторая поступит в российскую армию в ближайшее время.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×