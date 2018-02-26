На очереди Екатеринбург?

Производство зенитно-ракетных комплексов С-400 ("Триумф") и С-500 ("Прометей") началось на Нижегородском машиностроительном заводе, созданном по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По словам чиновника, аналогичный завод построен также в Кирове. "На Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем — это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу", - сказал Рогозин в беседе с "Коммерсантом".

Согласно звучавшей ранее информации, проект по производству С-400 и С-500 предполагает появление третьего ориентированного на это предприятия. Инсайдеры не исключают, что он будет построен в Екатеринбурге.

С-400 и С-500 – зенитные ракетные системы большой и средней дальности. Первая была принята на вооружение в 2007 году, вторая поступит в российскую армию в ближайшее время.