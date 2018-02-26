Чтобы попасть в реестр "обманутых".

Долевые объекты будут включаться в "проблемный" реестр, если просрочка их сдачи в строй превысила полгода, а не 9 месяцев, как было ранее. Об этом со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ РФ сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Поправки в приказ федерального Минстроя, определяющий критерии включения дольщиков в реестр пострадавших граждан, вступили в силу 23 февраля 2018 года. Они значительно расширяют перечень условий, при которых участник долевого строительства может считаться "обманутым".

Теперь для включения в реестр, кроме ранее определенного списка документов, дольщик должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений (на случай, если в отношении застройщика введена процедура банкротства). При этом жилье, на которое претендует дольщик, не должно быть объектом двойных продаж. Кроме того, дольщика теперь могут исключить из реестра не только по факту сдачи проблемного объекта в эксплуатацию, но и в случае расторжения им договора ДДУ либо уступки прав по договору долевого участия.

Поправки в приказ Минстроя касаются не только проблемных долгостроев, но и обанкротившихся страховых компаний. Так, в список пострадавших теперь могут попасть клиенты тех страховщиков, в отношении которых введена процедура банкротства, но сама компания еще не ликвидирована.

Время просрочки сдачи долевого долгостроя в эксплуатацию (необходимое для внесения его в реестр "проблемных") сократилось с 9 до 6 месяцев. Кроме того, объект может быть включен в реестр, если его строительство велось с нарушениями требований градостроительного плана земельного участка, проектной документации, разрешения на строительство, а также если у юридических и физических лиц оформлены права собственности на долю в нем, поясняет пресс-служба Москомстройинвеста.

В ноябре 2017 года Заксобрание Свердловской области также внесло изменения в областной закон № 50-ОЗ от 24 июня 2011 года, касающийся обманутых дольщиков. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в реестр пострадавших отныне могут попасть не только участники долевого строительства, но и пайщики ЖСК. Также продлен до 1 января 2019 года срок, в который граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут подать заявление на включение в реестр "обманутых".

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