Правительства Свердловской области.

Реализация природоохранных мероприятий ЕВРАЗ НТМК в 2017 году отмечена министерством природных ресурсов и экологии Среднего Урала.

Коллектив комбината получил благодарственное письмо и памятную стелу за большой вклад в дело охраны окружающей среды и успешную реализацию мероприятий в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области.

ЕВРАЗ НТМК в рамках четырехстороннего соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и администрацией региона реализовал масштабный проект по модернизации установки сухого тушения кокса. В результате выбросы в атмосферу должны сократиться на 20%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе .

"Предприятия внедряют новые технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Сегодня и воздух становится чище, и вода, которая поставляется потребителям, становится лучше", - отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, ведется постоянная работа по снижению нагрузки на окружающую среду. "Мы закрыли два мартеновских цеха, старые коксовые батареи и обжимной цех. За последние десятилетия комбинат сократил выбросы в атмосферу практически в 4 раза. Мы постоянно внедряем современное оборудование, все агрегаты устанавливаются с учетом их экологичности. За 10 лет ЕВРАЗ НТМК вложил в улучшение экологии более 8 миллиардов рублей", - подчеркнул он.