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Свердловский арбитраж отбил атаку на овощебазуСегодня в 13:33

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И объявил "чистой" от долгов.

Арбитражный суд Свердловской области объявил погашенными все долги овощебазы №4 перед ее кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. Соответствующее судебное постановление опубликовано 19 февраля, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документов областного арбитража, долги ООО "Продовольственная база №4" вызвалась погасить компания "Калипсо". В январе 2018 года определением Арбитражного апелляционного суда Перми требования кредиторов должника признаны удовлетворенными.

Один из кредиторов овощебазы, компания "Эстейт Групп", попытался обжаловать это решение. Но суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены этого постановления.

Стоит напомнить, что в ноябре 2017 года имущество ООО "Продовольственная база №4" было выставлено на аукцион. С молотка предполагалось пустить принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной, включая офисы и складские помещения, а также земельные участки под ними, по стартовой цене 335 миллионов рублей.

Однако месяц спустя определением Арбитражного суда Свердловской области был вынесен запрет на любые действия по отчуждению имущества овощебазы со стороны конкурсного управляющего и иных лиц, связанных с торгами. На собрании кредиторов 9 января 2018 года было принято решение пойти на мировую с должником.

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