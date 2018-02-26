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Екатеринбургской подстанции "Южная" вернут "молодость"Сегодня в 13:27

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В ходе реконструкции.

Основной центр энергоснабжения Екатеринбурга - подстанция 500 кВ "Южная" - переживает плановую реконструкцию. За 2017 год специалисты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") отремонтировали разъединители, выключатели, компрессоры и высокочастотные заградители. Привели в порядок автотрансформаторы 500 кВ и 220 кВ и модернизировали 30 разъединителей 110 кВ и 220 кВ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, в текущем году будут обновлены щиты собственных нужд, проведен ремонт разъединителей 220 кВ (линейный и обходной) на воздушных линиях электропередачи 220 кВ.

Подстанция "Южная" мощностью 1502 МВА была введена в эксплуатацию в 1954 году. Один из старейших электросетевых объектов Урала участвует в выдаче мощности Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС, является важным узловым центром объединенной энергосистемы региона.

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