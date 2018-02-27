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Внутрисетевому роумингу в России осталось совсем немногоСегодня в 10:11

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Операторы оглашают новые расценки.

После прошлогодних требований Федеральной антимонопольной службы России об отмене внутрисетевого роуминга операторы сотовой связи начали претворять идею в жизнь. Первой откликнулась компания МТС, опубликовав новые расценки на свои услуги в поездках по России, передает "Уралинформбюро".

С 28 февраля общение по мобильному заметно подешевеет на самых массовых тарифах. На остальных новации будут вводиться постепенно - в течение полугода.

Самое значимое изменение касается пользователей мобильного интернета: теперь и в домашнем регионе, и за его пределами эта услуга стоит одинаково. То есть входящий в тариф абонента объем интернет-трафик "в гостях" расходуется без доплат.

Второе новшество относится к звонкам: регион пребывания автоматически становится "домашним" для абонента. К примеру, отправившись в Тюмень, можно звонить на привычных условиях на тюменские номера, а входящие с них ничего не будут стоить. При этом междугородние вызовы (как входящие, так и исходящие) останутся платными, но подешевеют почти в два раза.

Стоит отметить, что нововведения не потребуют особых действий или подключения каких опций со стороны абонента.

Разговор об отмене внутрисетевого роуминга к декабрю 2017 года антимонопольщики завели еще прошлыми летом, пригрозив сотовым операторам карательными мерами. Однако "большой четверке" (МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2) удалось отсрочить "приговор" до конца января 2018 года. 31 января глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что не все операторы работают в нужном направлении и в очередной раз пригрозил им.

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