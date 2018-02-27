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Магнитогорский "Шлаксервис" поставил рекордСегодня в 13:06

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По выпуску металлосодержащих фракций.

В 2017 году ООО "Шлаксервис" (входит в Группу ММК) произвело для Магнитогорского меткомбината 1,17 миллиона тонн металлосодержащих фракций. Это наивысший показатель за всю историю компании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управления информации и общественных связей ПАО "ММК", "Шлаксервис" занимается извлечением магнитной фракции из отходов доменного, электросталеплавильного и конвертерного производств. Затем железосодержащий продукт поставляется на меткомбинат, позволяя значительно удешевить производство, сократить затраты на приобретение дорогого железорудного сырья и снизить себестоимость продукции.

В минувшем году в ходе совместной работы "Шлаксервиса" и научно-технического центра ПАО "ММК" за счет снижения содержания железа в металлосодержащей фракции 0-10 миллиметров с 55 до 45% выросло ее производство. Экономический эффект для ММК достиг 129,4 миллиона рублей.

Помимо шлаков текущего производства, был переработан большой объем "запасов" прошлых лет.

По словам директора "Шлаксервиса" Андрея Великого, в 2018 году планируется закончить переработку лежалых сталеплавильных шлаков и увеличить объемы переработки доменных шлаков. Все это существенно снизит экологическую нагрузку на прилегающие территории.

Среди задач предприятия - внедрение технологии более глубокой переработки шлаков. То есть на рекультивацию должна будет отправляться порода с минимальным содержанием железа.

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