На заводе Renault.

АвтоВАЗ намерен к 2021 году наладить выпуск обновленных автомобилей LADA 4x4 (ранее - "Нива") в Бразилии. Об этом сообщает Gazeta Do Povo.

Собирать машины производитель будет на заводе Renault, расположенном в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (штат Парана).

Стоит отметить, что, по данным аналитического агентства "Автостат", отечественная LADA 4x4 остается лидером вторичного рынка SUV на протяжении уже нескольких лет. В 2017 году новых хозяев обрели 97,5 тысячи таких автомобилей, передает "Уралинформбюро".

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