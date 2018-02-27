"ГАЗЭКС" пустил газ в новые котельныеСегодня в 11:11
- Текст
На севере Среднего Урала.
В Краснотурьинске и Волчанске по муниципальным заказам вводятся 4 новые котельные для теплоснабжения населения. Холдинг "ГАЗЭКС" осуществляет строительство подводящих к котельным газопроводов и обеспечивает пуск газа.
Как сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО "ГАЗЭКС" в Северном округе Иван Паслер, в поселке Рудничный Краснотурьинска в режиме пуско-наладки запущена в работу блочно-модульная газовая котельная мощностью 4 МВт. Котельная возводилась по заказу администрации Краснотурьинского городского округа для централизованного теплоснабжения жилых домов поселка Рудничного.
Сейчас жилые помещения поселка отапливает "Богословское рудоуправление". Холдинг "ГАЗЭКС" построил подводящий полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления протяженностью 410 метров, и в середине февраля обеспечил пуск газа на объект.
Параллельно, в поселке Рудничный ведутся работы по сдаче в эксплуатацию еще одной газовой котельной мощностью 11 МВт, для которой "ГАЗЭКС" построил подводящий подземный газопровод среднего давления протяженностью 266 метров.
В соседнем Волчанске также по муниципальному контракту реализуются проекты по строительству двух газовых котельных мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Газопровод высокого давления 2-ой категории к котельной по улице Кольцевая, 6а длиной 648 метров построен. В настоящее время оформляются необходимые документы по сдаче объекта в эксплуатацию. Ведутся работы по подготовке к строительно-монтажным работам по возведению газовых сетей для котельной по улице Физкультурная, 19.
Развитие газовой инфраструктуры повысит качество жизни людей в северных городах Свердловской области, - уверен генеральный директор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков. Котельные обеспечат бесперебойное теплоснабжение жилых домов и социально-значимых объектов, что крайне важно в условиях холодных зим на севере региона. За 2017 год в Северном округе исполнено 280 договоров на техприсоединение к газовым сетям. Введено в эксплуатацию 44,66 километра. вновь построенных газопроводов, газифицировано природным газом около 330 частных жилых домов и квартир.
В зону эксплуатационной ответственности Северного округа АО "ГАЗЭКС" входят сети газораспределения и газопотребления 62 населенных пунктов на территориях 9 муниципальных образований: Ивдельский, Североуральский, Волчанский, Карпинский, Краснотурьинский, Серовский, Новолялинский, Сосьвинский, Гаринский ГО. "ГАЗЭКС" обслуживает 65 402 квартиры и 7 676 частных жилых домов, газифицированных природным газом, 8 443 квартиры на сжиженном газе, а также 33 промышленных предприятия и 122 коммунально–бытовых объекта.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
В учебных заведениях Салехарда обнаружили три очага туберкулеза
В школе и ссузах.Сегодня в 19:14
В Башкирии автобус попал в смертельное ДТП
Пять человек погибли.Сегодня в 18:55
В челябинском санатории туристы подцепили норовирус
Слегли с подозрением 8 человек.Сегодня в 18:29
Екатеринбургскую фан-зону сдадут в аренду
Утеплив "ИЗОЛом".Сегодня в 18:27
В Тюмени узбек изнасиловал 15-летнюю школьницу
И надругался над ее подругой.Сегодня в 18:26
Екатеринбург встретит ЧМ-2018 "поющей водой"
Обновленного фонтана на Плотинке.Сегодня в 18:24
В Минобрнауки заявили о 80-процентной доступности яслей
В России.Сегодня в 18:16
В военной части под Новочеркасском свел счеты с жизнью челябинский срочник
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:15
Челябинский маршрутчик пойдет под суд за ДТП с 11 пострадавшими
Машина протаранила забор.Сегодня в 18:13
Россиянкам откроют "мужские" профессии
"Условия труда улучшаются".Сегодня в 18:11
На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детей
Уже во второй раз.Сегодня в 17:56
Пермяк напал на пенсионера со стулом
Из-за денег.Сегодня в 17:56
Побывавшие на войне сотрудники ВСМПО получили поздравления
С 23 Февраля.Сегодня в 17:51
Екатеринбургский памятник доверили "герою Камышлова"
Компания уже срывала сроки работ.Сегодня в 17:47
Сирот с долгами за коммуналку предлагают выселять из квартир
Чтобы не страдали УК.
Главные новости
- Сегодня в 16:40Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"
- Сегодня в 15:32Экс-полицейский в приступе "белой горячки" расстрелял сухоложца
- Сегодня в 14:17Депутаты Екатеринбурга просят Медведева помочь деньгами
- Сегодня в 12:27Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
- Сегодня в 12:03Букин встал под Башню
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.