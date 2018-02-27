На севере Среднего Урала.

В Краснотурьинске и Волчанске по муниципальным заказам вводятся 4 новые котельные для теплоснабжения населения. Холдинг "ГАЗЭКС" осуществляет строительство подводящих к котельным газопроводов и обеспечивает пуск газа.

Как сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор АО "ГАЗЭКС" в Северном округе Иван Паслер, в поселке Рудничный Краснотурьинска в режиме пуско-наладки запущена в работу блочно-модульная газовая котельная мощностью 4 МВт. Котельная возводилась по заказу администрации Краснотурьинского городского округа для централизованного теплоснабжения жилых домов поселка Рудничного.

Сейчас жилые помещения поселка отапливает "Богословское рудоуправление". Холдинг "ГАЗЭКС" построил подводящий полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления протяженностью 410 метров, и в середине февраля обеспечил пуск газа на объект.

Параллельно, в поселке Рудничный ведутся работы по сдаче в эксплуатацию еще одной газовой котельной мощностью 11 МВт, для которой "ГАЗЭКС" построил подводящий подземный газопровод среднего давления протяженностью 266 метров.

В соседнем Волчанске также по муниципальному контракту реализуются проекты по строительству двух газовых котельных мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Газопровод высокого давления 2-ой категории к котельной по улице Кольцевая, 6а длиной 648 метров построен. В настоящее время оформляются необходимые документы по сдаче объекта в эксплуатацию. Ведутся работы по подготовке к строительно-монтажным работам по возведению газовых сетей для котельной по улице Физкультурная, 19.

Развитие газовой инфраструктуры повысит качество жизни людей в северных городах Свердловской области, - уверен генеральный директор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков. Котельные обеспечат бесперебойное теплоснабжение жилых домов и социально-значимых объектов, что крайне важно в условиях холодных зим на севере региона. За 2017 год в Северном округе исполнено 280 договоров на техприсоединение к газовым сетям. Введено в эксплуатацию 44,66 километра. вновь построенных газопроводов, газифицировано природным газом около 330 частных жилых домов и квартир.

В зону эксплуатационной ответственности Северного округа АО "ГАЗЭКС" входят сети газораспределения и газопотребления 62 населенных пунктов на территориях 9 муниципальных образований: Ивдельский, Североуральский, Волчанский, Карпинский, Краснотурьинский, Серовский, Новолялинский, Сосьвинский, Гаринский ГО. "ГАЗЭКС" обслуживает 65 402 квартиры и 7 676 частных жилых домов, газифицированных природным газом, 8 443 квартиры на сжиженном газе, а также 33 промышленных предприятия и 122 коммунально–бытовых объекта.