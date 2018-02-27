×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россия бьет рекорды по экспорту пшеницы Сегодня в 13:39

  • Текст

Из-за слабого рубля.

Российскую пшеницу сегодня покупает около половины стран мира. Об этом сообщает издание Вloomberg.

В целом российский экспорт продовольствия за прошедший год увеличился до рекордных 19 миллиардов долларов. Рост составил 25% — это лучший показатель с 2012 года.

Войти в число крупнейших поставщиков зерна, как отмечают обозреватели агентства, Российской Федерации удалось в числе прочего благодаря высоким урожаям, государственной поддержке фермерских хозяйств и низкому курсу рубля. Слабая отечественная валюта, по мнению экспертов, позволяет устанавливать на зерно привлекательно низкую для покупателей цену.

В результате сегодня России принадлежит львиная доля рынка пшеницы. В том числе стране удалось потеснить на этом поле нескольких крупных игроков, таких как США, сообщает "Уралинформбюро".

Более того, в предыдущем материале Вloomberg со ссылкой на аналитиков агентство сообщает, что ожидаемый в 2018 году экспорт российской пшеницы составит около 36,6 миллиона тонн. Этот показатель станет абсолютным рекордом для любой страны мира за последние 25 лет.

Крупнейшими покупателями отечественных продуктов питания сегодня являются Египет, Китай, Турция, Южная Корея и Казахстан. Объем торговли с Египтом в 2017 году составил 1,74 миллиарда долларов, показав рост на 44%. С Китаем – 1,72 миллиарда

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Не единой Европой сыт человек»

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×