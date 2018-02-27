Россия бьет рекорды по экспорту пшеницы Сегодня в 13:39
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Из-за слабого рубля.
Российскую пшеницу сегодня покупает около половины стран мира. Об этом сообщает издание Вloomberg.
В целом российский экспорт продовольствия за прошедший год увеличился до рекордных 19 миллиардов долларов. Рост составил 25% — это лучший показатель с 2012 года.
Войти в число крупнейших поставщиков зерна, как отмечают обозреватели агентства, Российской Федерации удалось в числе прочего благодаря высоким урожаям, государственной поддержке фермерских хозяйств и низкому курсу рубля. Слабая отечественная валюта, по мнению экспертов, позволяет устанавливать на зерно привлекательно низкую для покупателей цену.
В результате сегодня России принадлежит львиная доля рынка пшеницы. В том числе стране удалось потеснить на этом поле нескольких крупных игроков, таких как США, сообщает "Уралинформбюро".
Более того, в предыдущем материале Вloomberg со ссылкой на аналитиков агентство сообщает, что ожидаемый в 2018 году экспорт российской пшеницы составит около 36,6 миллиона тонн. Этот показатель станет абсолютным рекордом для любой страны мира за последние 25 лет.
Крупнейшими покупателями отечественных продуктов питания сегодня являются Египет, Китай, Турция, Южная Корея и Казахстан. Объем торговли с Египтом в 2017 году составил 1,74 миллиарда долларов, показав рост на 44%. С Китаем – 1,72 миллиарда
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