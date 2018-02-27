Не хватает на капремонт 105 школ.

Финансирование реконструкции и капремонта школ должно вестись с привлечением федеральных денег в рамках госпрограммы по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях. С такой инициативой на заседании думы Екатеринбурга, состоявшемся 27 февраля, выступили представители горадминистрации, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По словам председателя комитета мэрии по строительству Николая Сметанина, начиная с 2016 года, в столице Урала было построено и капитально отремонтировано 7 общеобразовательных школ и введено в эксплуатацию 3 375 новых мест. При этом сегодня в реконструкции остро нуждаются 105 муниципальных школ Екатеринбурга (65% от общего количества). В большинстве из них износ конструкций составляет 70%. Не приведя эти здания в порядок, невозможно выполнить федеральную программу, предусматривающую перевод к 2025 году всех школ города на односменный режим работы, уверен Сметанин.

Проблема осложняется тем, что федеральная целевая программа увеличения мест в школах не подразумевает финансирование их капремонта и реконструкции. Поэтому муниципальные власти решили обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить пункт о ремонтных работах в документ.

Второй серьезной проблемой, препятствующей реализации программы в Екатеринбурге, авторы обращения считают излишне жесткие условия современных санитарных норм и норм проектирования. Та же потолочная система электроснабжения в кабинетах физики, по мнению представителей мэрии, неудобна и технически сложна в сравнении с обычной разводкой на полах.

Кроме того, скрупулезное следование новым нормативам при реконструкции школ часто приводит к увеличению их площадей на 30-40%, а стоимость одного школьного места поднимает до 1-3 миллионов рублей. Соответственно, чтобы увеличить количество мест на 46 000, по самым приблизительным раскладам потребуется 46 миллиардов рублей. Таких денег в бюджете муниципалитета попросту нет.

Народные избранники в целом поддержали инициативу городских властей, однако не удержались от внесения некоторых корректировок. Так, по мнению Олега Халилуллина, имеет смысл также обратиться в Роспотребнадзор по вопросу необходимости использования в строительстве школ тех или иных дорогостоящих материалов.

Депутат Владимир Крицкий предложил сделать обращение более коротким, поскольку в этом случае будет больше шансов довести документ до конкретного исполнителя. По мнению Крицкого, по совместительству управляющего компанией "Группа ЛСР на Урале", главная задача — привести к единообразию строительные и санитарные нормативы, применяемые при возведении и реконструкции школ.

Для решением последней и прочих задач, уверены муниципальные парламентарии, на уровне правительства РФ следует создать рабочую группу, в которую войдут представители Минстроя, Минобразования и Минздрава. Созданием этого органа в идеале следует заняться вице-премьеру Ольге Голодец, считают они.